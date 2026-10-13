No se juega: Amistoso de Chile Femenino ante Bolivia fue cancelado a causa de sistema frontal

La Roja anunció que el duelo, que está programado para este martes 13 de octubre, no se jugará producto de las condiciones climáticas.

La Selección Chilena Femenina comunicó la cancelación del amistoso ante Bolivia, fijado para este martes 13 de octubre en el CAR José Suntalay de Santiago.

A raíz de las precipataciones y granizos en la Región Metropolitana, La Roja y el elenco altiplánico no saltarán a la cancha.

La medida se tomó con la intención de resguardar a jugadores, árbitras y cuerpos técnicos, buscando evitar alguna situación más compleja.





El duelo formaba parte de los compromisos internacionales con miras a los nuevos desafíos del cuadro dirigido por Luis Mena.

Anteriormente, Chile había vencido por un contundente 7-0 a La Verde el pasado 11 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida.