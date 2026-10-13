“Se lo prometí”: Francisca Crovetto recordó emotiva entrevista a su padre en Chilevisión

La campeona olímpica compartió la nota de CHV Noticias a Juan Francisco Crovetto, su padre que falleció este domingo por complicaciones de salud.

Este domingo 12 de octubre se confirmó el fallecimiento de Juan Francisco Crovetto, padre de la destacada deportista nacional, Francisca Crovetto.

Horas después del deceso, la campeona olímpica de tiro skeet recordó la entrevista que su papá dio a CHV Noticias el 4 de agosto del 2024, día en que obtuvo el oro en los Juegos Olímpicos París 2024.

A modo de homenaje, la atleta chilena compartió en una historia de Instagram la nota en la que le dedicaba el histórico triunfo a toda su familia.





La emotiva entrevista de Juan Francisco Crovetto

“Se lo prometí y aquí está”, dijo entre lágrimas la oriunda de San Miguel, rememorando el esfuerzo y el constante apoyo de su entorno.

En aquella memorable jornada, Juan Francisco Crovetto destacó por la victoria: “Qué bonito. Qué satisfacción más grande”.

“Es un deporte que me gusta. Yo lo practicaba. Por eso ella empezó, porque me vio disparar a mí. Yo la llevaba a la cancha de tiro desde los 5 años, que iba conmigo a los campeonatos”, comentó.

Sobre sus inicios, afirmó que a Francisca “le gustó aprender, apuntar, disparar. Tenía las ganas y ella quería salir adelante”.

Respecto al oro, manifestó que “ella se puso a llorar y yo también. Fue una promesa (…) Yo siempre le he exigido lo mejor, porque está disparando muy bien desde los Juegos Panamericanos (Santiago 2023). ‘Si disparas así, tienes muchas posibilidades’, le decía”.

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