Escándalo en el fútbol argentino por árbitro que anuló penal: Le mostraron imágenes de un celular

Nicolás Lamolina quedó en el ojo del huracán por su desempeño en el partido entre All Boys y Godoy Cruz de Mendoza, donde un futbolista que pasó por Chile protagonizó un llamativo momento.

El fútbol argentino volvió a regalar un insólito momento, con un árbitro anulando un penal tras una lluvia de protestas que incluyó mostrar las imágenes por celular.

Todo se dio este lunes en el partido entre All Boys y Godoy Cruz de Mendoza, equipos que se enfrentaron este lunes por una nueva fecha de la Primera Nacional (segunda división trasandina) en la que no hay VAR.

A los 87 minutos, el juez Nicolás Lamolina cobró la pena máxima a favor de los mendocinos por una falta de Iván Zafarana a Axel Rodríguez.

Molestos por la situación, los propios jugadores locales se fueron en contra del árbitro y llegaron con un teléfono para señalarle al colegiado que la acción fue fuera del área y que correspondía tiro libre.

El más irritado fue el propio Zafarana, de 31 años y que en 2025 tuvo un fugaz paso por Chile al defender la camiseta de Unión San Felipe.





Árbitro corrige decisión y desata un escándalo

Tras 22 minutos de discusión, donde un dirigente del dueño de casa entró a la cancha con otro celular, Lamolina corrigió su decisión y cobró tiro libre para el Tomba.

El partido finalizó 0-0, con Godoy Cruz desaprovechando minutos antes un penal que desperdició Martín Pino.

Consultado por este escándalo, el árbitro explicó a TyC Sports que el cambio en el cobro no fue por las imágenes, sino que por una conversación con uno de los jueces de línea.

“En ese momento el asistente Agustín Méndez me menciona que desde su visión era muy al límite y no le convencía la situación de penal”, señaló.

El colegiado afirmó que “hice un gran esfuerzo para que no me muestren la imagen porque sabía que si aparecía un plano mirando el celular todos iban a pensar que mi decisión iba a ser modificada por esa situación”.