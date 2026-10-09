Distintas realidades: En qué están y cómo han sido los últimos resultados de los DT que suenan en La Roja

Mientras Nicolás Córdova se mantiene como interino, varios nombres comenzaron a sonar para tomar la banca de La Roja con miras al nuevo proceso.

La Selección Chilena sigue en la búsqueda de un entrenador para el nuevo proceso, tema que se ha vuelto todo un misterio y que se resolvería recién en noviembre tras las elecciones de directorio de la ANFP.

Mientras tanto, Nicolás Córdova sigue como interino y se hará cargo de los últimos dos partidos de La Roja el próximo mes frente a Colombia.

Si bien el nombre de Manuel Pellegrini ha rondado por bastante tiempo, esta semana surgieron otros candidatos que la dirigencia nacional estaría analizando.

¿Dónde dirigen y cómo les ha ido? Estas son las realidades de los estrategas que serían observados para asumir en el combinado nacional.





En qué están los DT que analiza La Roja

Manuel Pellegrini: El candidato eterno. Consolidado y admirado en el Betis, el Ingeniero ha tenido un tremendo inicio de campaña en LaLiga al ocupar el tercer puesto en las primeras siete fechas.

A esto se sumó el buen estreno en la Champions League, venciendo como visitante al Lille en un partido determinante.

Gustavo Álvarez: Con pasado en el fútbol chileno dirigiendo a Huachipato y Universidad de Chile, asumió en julio de este año en Liga de Quito.

Si bien quedó eliminado de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras en los cuartos de final, se las arregló para eliminar anteriormente a Mirassol de Brasil e intenta levantar en el torneo local.

Nicolás Larcamón: Con pasos por Antofagasta, Huachipato y Curicó, el argentino llegó en mayo de este año al Sporting Gijón de la Segunda División de España, ocupando actualmente el puesto 8° en el inicio de LaLiga 2.

Consultado por el supuesto interés de La Roja, el trasandino manifestó: “Estoy 100% comprometido con el club. Estoy muy feliz de estar aquí y orgulloso de lo que venimos construyendo”.

Julen Lopetegui: Entrenador español que actualmente dirige a Qatar. Si bien quedó eliminado en primer ronda del Mundial, hizo historia al conseguir el primer punto en la historia de la selección tras igualar ante Suiza.

Su carrera incluyó pasos por Real Madrid y la propia Selección Española, siendo despedido días antes de Rusia 2018 por alcanzar un acuerdo con el Merengue.