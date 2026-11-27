Pese a que ha sido vinculado con varios clubes, incluido la U y Colo Colo, Maravilla seguiría en CF Montreal el próximo año.

El futuro de Alexis Sánchez pareciera poco a poco tomar forma. Pese a que se especuló con un cambio de equipo, Maravilla seguiría ligado al CF Montreal para la temporada 2027.

Desde el medio Golazo Canadá aseguraron que Maravilla estaría contemplado para el próximo año, buscando mejorar la mala imagen dejada este año en el que terminaron últimos en la Conferencia Este de la MLS.

Sin embargo, dejaron abierta la puerta para que haya una modificación en los próximos meses.





¿Alexis Sánchez parte a préstamo?

El portal apuntó a que la única vía para la salida del tocopillano es un posible préstamo, lo que debería ser zanjado en enero.

“Por el momento, es parte del equipo y está en la plantilla para la temporada 2027″, detallaron.

El delantero de 37 años ha sido vinculado con Monterrey de México, Universidad de Chile y Colo Colo, aunque en Los Albos aseguraron que no lo tienen contemplado.

“Le deseamos suerte en los desafíos que tenga, tremendo jugador que estuvo acá y hizo grandes cosas, pero el nombre de Alexis Sánchez no está arriba de la mesa en este momento”, comentó Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro.