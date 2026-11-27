La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana autorizó la presencia de solamente 30.000 hinchas en el choque con Deportes La Serena.

Colo Colo conoció la primera medida en su contra tras el lanzamiento de pirotecnia en la victoria ante Universidad Católica, partido disputado el pasado domingo 22 de noviembre en el Estadio Monumental.

Los Albos tendrán restricción de aforo para su siguiente encuentro en Macul, el que será este sábado 28 frente a Deportes La Serena.

Dicho cotejo será el último del Cacique en casa por la Liga de Primera. Si bien tienen un choque pendiente por Copa Chile, un concierto obligaría a mudar su localía.





La restricción que tendrá Colo Colo en el Estadio Monumental

Según consignó Radio ADN, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana autorizó la presencia de 30.000 hinchas en el recinto.

Anteriormente, el Popular jugaba con 42.000 espectadores, incluido el clásico con Los Cruzados que terminó en goleada 3-0.

A esto se suma la citación a comparecer ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP por lo ocurrido, situación que obliga al club a presentar sus descargos el próximo martes 1 de diciembre.

Producto del lanzamiento de bengalas y fuegos artificiales, Colo Colo arriesga sanciones que van desde multas económicas a nuevas restricciones de aforo.