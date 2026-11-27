Chile se mide a México en una crucial ventana de las Clasificatorias al Mundial de Básquetbol, partido que se juega en el Parque Estadio Nacional.

La Selección Chilena de Básquetbol disputa un partido fundamental este viernes, recibiendo a México por una nueva ventana de las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2027.

La Roja cestera no tiene margen de error y debe derrotar a Los Aztecas, escuadra que viene de dar un golpe de autoridad al derrotar a Brasil en la fecha anterior.

De cara a este encuentro, el entrenador Juan Manuel Córdoba apostó por jugadores de experiencia como Franco Morales, Sebastián “Chapa” Suárez y algunos habituales en las nóminas como Kevin Rubio.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile vs México?

El partido de Chile ante México, válido por las Clasificatorias al Mundial de Básquetbol, será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Además, la plataforma de streaming DGO emitirá este cotejo de manera online. Para eso, debes ingresar a la aplicación con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Chile y México por Clasificaorias al Mundial

El compromiso del conjunto nacional contra los norteamericanos inicia a las 19:40 horas de Chile de este viernes 27 de noviembre.

El escenario en esta ocasión es el Coliseo Ismenia Pauchard del Parque Estadio Nacional, recinto en el que se espera un gran marco de público.