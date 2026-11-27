El presidente de Azul Azul, Eduardo Álamos, confirmó las desvinculaciones y oficializó el regreso de Felipe de Pablo.

Eduardo Álamos, presidente de Azul Azul, dio a conocer este jueves la salida de tres dirigentes como parte del plan de reestruturación de Universidad de Chile.

En diálogo con la prensa, el directivo confirmó que “ssalen tres personas: El asesor comercial, Cristián Aubert; Mauricio Etcheverry, como asistente de operaciones; y el gerente de finanzas, Cristóbal Güell”.

“Es una evaluación de reestructuración. Acuérdense que nuestro principal foco es la gestión acá y creemos que podemos tener una mejor distribución de roles con puestos de confianza que nos den una mejor garantía y mejor funcionamiento en el club”, agregó.





Felipe de Pablo vuelve a la U

Álamos insistió en que esta “fue una decisión del directorio, de evaluación, aprovechando de comentar que Felipe de Pablo regresa a la U como gerente de desarrollo.

“Él ha tenido un excelente paso por la ANFP y la idea es que tome el área comercial y la parte de operaciones, que sea un aporte con toda la experiencia que tiene”.

El presidente de Azul Azul remarcó que de Pablo “lleva 20 años” en el fútbol profesional y se mostró conforme por su incorporación al club.

El Romántico Viajero afronta un movido cierre de temporada, apostando a conseguir el Chile 2 que entrega pasajes a la Copa Libertadores y llegar a la final de la Copa Chile.