Se mueve la U: Azul Azul anuncia la salida de tres dirigentes y el regreso de un gerente
El presidente de Azul Azul, Eduardo Álamos, confirmó las desvinculaciones y oficializó el regreso de Felipe de Pablo.
Eduardo Álamos, presidente de Azul Azul, dio a conocer este jueves la salida de tres dirigentes como parte del plan de reestruturación de Universidad de Chile.
En diálogo con la prensa, el directivo confirmó que “ssalen tres personas: El asesor comercial, Cristián Aubert; Mauricio Etcheverry, como asistente de operaciones; y el gerente de finanzas, Cristóbal Güell”.
“Es una evaluación de reestructuración. Acuérdense que nuestro principal foco es la gestión acá y creemos que podemos tener una mejor distribución de roles con puestos de confianza que nos den una mejor garantía y mejor funcionamiento en el club”, agregó.
Felipe de Pablo vuelve a la U
Álamos insistió en que esta “fue una decisión del directorio, de evaluación, aprovechando de comentar que Felipe de Pablo regresa a la U como gerente de desarrollo.
“Él ha tenido un excelente paso por la ANFP y la idea es que tome el área comercial y la parte de operaciones, que sea un aporte con toda la experiencia que tiene”.
El presidente de Azul Azul remarcó que de Pablo “lleva 20 años” en el fútbol profesional y se mostró conforme por su incorporación al club.
El Romántico Viajero afronta un movido cierre de temporada, apostando a conseguir el Chile 2 que entrega pasajes a la Copa Libertadores y llegar a la final de la Copa Chile.