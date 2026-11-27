Los Azules confirmaron que ejercieron la opción de compra el pase del lateral izquierdo, quien firmó un extenso contrato con el club que lo formó.

Univerisdad de Chile oficializó este jueves la continuidad de Marcelo Morales, asegurando su permanencia tras comprar su pase al New York Red Bull de Estados Unidos.

A través de un comunicado, el cuadro laico informó que ejerció la opción establecida en el préstamo por el jugador de 23 años.

“Sellar la continuidad de nuestro lateral izquierdo nos permite mantener a una pieza clave del equipo, además de seguir proyectando un importante 2027 que se avecina para nuestra institución, debido a la celebración de los 100 años”, señalaron.





El extenso nuevo contrato de Marcelo Morales

Los Azules precisaron que el defensor extendió su vínculo hasta el 2029, cerrando las chances de que regresara a la MLS tras el término de la actual temporada.

“Formado en casa, el ‘Chelo’ representa el positivo trabajo de las divisiones formativas del club: llegó a la Sub 8 y debutó profesionalmente en la campaña 2020″, agregaron.

Morales ha disputado un total de 34 partidos en lo que va de campaña, transformándose en titular indiscutido y aportando con 2 goles y 7 asistencias.

Su buen rendimiento lo llevó a ser convocado a la Selección Chilena en la fecha FIFA de octubre, sumando minutos en la derrota 4-2 ante Estados Unidos.