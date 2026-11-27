El entrenador de Los Cruzados reconoció que hubo un cruce con el Pitbull, quien dejó de ser considerado hace varias semanas y podría salir del club.

Universidad Católica no lo pasa bien. A la goleada sufrida en el clásico con Colo Colo se sumaron detalles de un episodio conocido: el cruce entre Daniel Garnero y Gary Medel.

El entrenador reconoció por primera vez este jueves un conflicto con el Pitbull, quien podría dejar el club al terminar su contrato en diciembre.

Tras varias semanas sin citarlo a los partidos, el estratega argentino confesó que algo pasó con el defensor de 39 años.





¿Qué dijo Daniel Garnero de Gary Medel?

Consultado sobre la situación del oriundo de Conchalí, el adiestrador comentó en conferencia de prensa: “De Gary no tengo nada que decir”.

“Tuvimos una discusión con Gary en su momento y ahora no está siendo convocado”, agregó el trasandino, dando por zanjado el tema.

Pese a estar a disposición del cuerpo técnico y a las numerosas bajas de la UC, Medel no ha sido considerado por el cuerpo técnico y su futuro es una incógnita.

El último cotejos del bicampeón de América con La Franja fue el 22 de agosto pasado, día en que ingresó en el cierre del segundo tiempo en la derrota 2-1 ante Ñublense por la Liga de Primera.

A lo largo de esta temporada, el zaguero ha disputado solamente 19 compromisos en los que no marcó goles.