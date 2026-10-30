Domi Claude sorprendió al contar que Gary Medel se le insinuó en redes: “Eso es bandera roja”

La influencer contó en La Voz del Chat que el Pitbull estuvo mirando en reiteradas oportunidades sus historias, aunque descartó darle una oportunidad.

Dominique Claude, conocida en redes sociales como “Domi Claude”, sorprendió al revelar detalles de una situación que vivió con Gary Medel, quien estuvo viendo su contenido en redes sociales.

En La Voz del Chat, la influencer contó que el Pitbull insinuó un acercamiento al mirar constantemente sus historias en Instagram, aunque sin comentar o seguir su perfil.

La joven remarcó que “no sé si llegó a ser un coqueteo, pero anduvo rondando. Como cuando andan sapeando. No me seguía, pero sapeaba”.





Domi Claude coloca “bandera roja” a Gary Medel

Tras ser consultada sobre si podía dar pistas de lo que ocurrió, la participante relató que “fueron como dos semanas en que miraba todas las historias, pero no me seguía”.

Respecto al involucrado, sostuvo sin ningún inconveniente que “puedo decirlo, no hay problema. Es futbolista y tiene sobrenombre de perro”.

Una vez que se destapó que era Medel, Claude fue tajante y apuntó que “si me hablara, no lo escucharía porque me llega a la cintura. ¿Qué voy a hacer yo con eso?”.

“Estoy rehabilitada de los hombres, menos voy a caer con un futbolista. Eso no es camiseta roja, es bandera roja. Yo hago caridad en otras partes, no ahí”, agregó.