Argentina se adelanta a Chile y anuncia el VAR semiautomático: De qué se trata y cuándo se implementará

Conocida como SAOT, la herramienta tecnológica será incorporada este mismo año tras la aprobación de los dirigentes trasandinos.

Liga Profesional de Fútbol argentino (LPF) anunció una gran modificación de cara a las próximas semanas: La llegada del VAR semiautomático.

Tras la reunión sostenida este jueves entre dirigentes, en los que se discutió un nuevo formato de campeonato para el 2027, se confirmó el arribo de una tecnología que suele ocuparse en Europa.

El objetivo es disminuir los errores que suelen darse en las jugadas que involucren una posición adelantada, donde se trazan líneas de forma manual.





¿Qué es el VAR semiautomático y cuándo llegará a Argentina?

Conocido como Fuera de Juego Semiautomático (SAOT, por sus siglas en inglés), la herramienta analiza de forma milimétrica y entrega precisión al momento de ver un offiside.

Según consignó la propia LPF en un comunicado, la teconología “permite la creación de una réplica digital del partido en tiempo real”.

“Esto garantiza un análisis de cada jugada de fuera de juego con precisión milimétrica, optimizando los tiempos de revisión y respaldando la toma de decisiones arbitrales”, agregaron.

Su implementación se dará nada menos que en la final del Torneo Clausura, fijada para el próximo 12 de diciembre en La Plata.

Algunas de las competencias que cuentan con el SAOT son la Premier League, Ligue 1, Champions League, Liga MX de México y el Brasileirao.