A semanas de que se destapara una supuesta infidelidad, el futbolista chileno dedicó sentidas palabras a su esposa para festejar sus 25 primaveras.

Jordhy Thompson nuevamente llamó la atención en redes sociales, esta vez por un romántico saludo de cumpleaños a su esposa, Camila Sepúlveda.

El futbolista, que actualmente milita en el FC Orenburg de Rusia, dedicó sentidas palabras a su pareja a semanas de que instalara una supuesta infidelidad.

El delantero tuvo presuntamente un encuentro con una mujer, algo que llegó a ser comentado por su cónyuge mediante historia en Instagram.

Sin embargo, dicha situación parece haber quedado atrás y ambos se mostraron nuevamente juntos, con el jugador entregando un particular mensaje.

“Cumpleaños del amor de mi vida. Te amamos mucho. Gracias por estar siempre y cuidarnos. Te adoramos mucho mi amor”, escribió en primera instancia.





El posteo que Jordhy Thompson dedicó a Camila Sepúlveda

Para festejar 25 años, Thompson decoró la habitación con globos y comentó en un posteo: “Hoy es un día muy especial porque nació la mujer que llena mi vida de amor, alegría y felicidad”.

“Le doy gracias a Dios por permitirme compartir mi vida contigo te amo amor mío. Eres mi esposa, mi compañera, mi mejor amiga y una de las bendiciones más hermosas que Dios me ha regalado”, agregó.

El ariete de 22 años no se quedó y cerró: “Deseo que Dios te bendiga siempre, que te conceda mucha salud, felicidad y que todos los sueños de tu corazón se hagan realidad”.

La publicación, en la que los comentarios fueron restringidos, Thompson agregó cinco fotos de diferentes momentos, entre las que está una tierna imagen familiar.

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