El deporte chileno despide a una figura: Murió Juan Zitko, histórico ex basquetbolista nacional

El ex jugador fue parte de los Mundiales 1954 y 1959 con La Roja Cestera, alcanzando en este último certamen un histórico tercer lugar.

Luto en el deporte chileno. Este jueves se confirmó el fallecimiento de Juan Zitko (a la izquierda en la foto), histórico ex basquetbolista que logró grandes hitos con la Selección Nacional.

La noticia fue confirmada por la Federación de Básquetbol de Chile, quienes despidieron al ex atleta de 94 años con un sentido posteo en sus redes sociales.

Junto con expresar sus condolencias, el organismo destacó que el iquiqueño “fue parte de una generación que llevó a La Roja cestera a competir entre las mejores del continente y del mundo”.





Los hitos que alcanzó Juan Zitko en el básquetbol chileno

Con pasado en Universidad Católica a nivel de clubes, Zitko destacó en La Roja Cestera al conquistar el bronce en el Sudamericano de Montevide 1953.

A esto se sumó su participación en los Mundiales de Brasil 1954 y Chile 1959, donde el elenco nacional fue tercero en la cita planetaria realizada en nuestro país.

En aquel certamen, los dirigidos por Luis Valenzuela superaron a varios rivales y quedaron solamente por detrás de Brasil, campeón del certamen, y Estados Unidos.

En la foto seleccionada para esta nota, el ex deportista aparece junto al brasileño Wlamir Marques, integrante del Salón de la Fama de la FIBA, en una edición de la revista Estadio.