Un comentario de Rafael Olarra sobre el rol de los arqueros provocó la respuesta de Diego “Mono” Sánchez, destando decenas de reacciones.

Un inesperado cruce es el que protagonizaron Diego “Mono” Sánchez y Rafael Olarra, luego de que este último hiciera un comentario sobre el rol de los arqueros.

El ex defensor, retirado hace algunos años, entregó una opinión que no dejó muy contento al actual meta de Coquimbo Unido, quien salió a responderle.

¿Por qué se originó el cruce entre Mono Sánchez y Rafael Olarra?

La historia comenzó con el actual comentarista señalando en el programa “Leones Sueltos” que hace junto a Diego Rivarola en Kraneo TV: “Para mí, los arqueros no son jugadores de fútbol”.





Entre sus argumentos, Olarra afirmó que “tienen entrenador propio. Cuando empezamos a entrenar ¿qué pasa con los arqueros?. Es el único que toma la pelota”.

“Entonces, la toman con la mano, tienen entrenadores diferenciados, se unen al grupo al final de los trabajos regularmente, no tienen los mismos desplazamientos que tenemos nosotros”, agregó.

El otrora zaguero de Universidad de Chile no se quedó ahí y apuntó que “son arqueros, no son jugadores de fútbol. Me voy a echar a varios encima. No estoy diciendo que no sean parte del equipo, pero no”.

Tras enterarse de esto, Sánchez se fue en picada contra el ex futbolista y señaló en redes: “y sin un arquero en cancha no se podría jugar. O pon un ‘futbolista’ en el arco a ver cómo te va”.

Su comentario generó respaldó de varios hinchas, generando diversos cuestionamientos al panelista.

Rafael Olarra aclara sus dichos contra los arqueros

Ante el revuelo ocasionado, Olarra salió al paso de las críticas y sostuvo en ESPN que “no tiene nada que ver con que no los necesitamos o no son importantes”.

“Yo lo hablo desde la conversación de amigos en que siempre decimos: ‘son arqueros, son distintos y no son jugadores de fútbol, son arqueros'”, añadió.

El ex seleccionado nacional reveló que Johnny Herrera “me escribió directamente”, haciendo un llamado: “hay que tomarlo con un poquito más de humor, un poquito más tranquilo”.

“Que se entienda que nunca hay una mala intención”, sentenció.

Mira el comentario acá