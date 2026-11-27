En pleno buen momento con el Real Betis, el Ingeniero comenzó a ser vinculado con la Selección de Estados Unidos que busca al reemplazante de Mauricio Pochettino.

La gran campaña de Manuel Pellegrini en el Real Betis despierta interés en otros horizontes. Además de ser vinculado con La Roja, el Ingeniero estaría en la órbita de otra selección.

Se trata de Estados Unidos, quienes buscan entrenador tras la partido de Mauricio Pochettino al Manchester United hace algunas semanas.

El argentino dio por terminado su ciclo en la Concacaf al aceptar la oferta de Los Diablos Rojos, lo que obliga a los norteamericanos a mirar nuevas opciones.





Selección de Estados Unidos miraría a Manuel Pellegrini

De acuerdo con La Tercera, el elenco de las Barras y las Estrellas tiene interés en el entrenador chileno de cara al nuevo proceso.

El citado medio aseguró que intermediarios de la federación se comunicaron con el entorno del estratega nacional, aunque por ahora no hay una respuesta positiva.

Pellegrini tiene contrato con el Betis hasta mediados del 2027, relación que el adiestrador de 73 años no tendría deseos de cortar.

La opción de que el Ingeniero asuma en La Roja es una vez finalizado dicho vínculo, siempre que no acepte una renovación con el conjunto español.

En medio de esto, la Selección Chilena sigue siendo comandada de forma interina por Nicolás Córdova.