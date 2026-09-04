“Que lloro”: Mono Sánchez imitió a Mauricio Pinilla en Fiebre de Canto con icónica canción

El arquero de Coquimbo Unido replicó la presentación de Pinigol, quien utilizó su celular para ver la otra del tema “Si tú no vuelves” de Miguel Bosé.

Los shows bajo la lluvia de Fiebre de Canto dejaron un momento muy llamativo, con Mauricio Pinilla extremando recursos y utilizando su celular para leer la letra de la canción “Si tú no vuelves” de Miguel Bosé.

La presentación de Pinigol se hizo viral y llegó hasta Coquimbo, donde Diego “Mono” Sánchez se la jugó imitando al ex futbolista profesional.

El arquero emuló al otrora delantero y se lució interpretando el tema “Que lloro” de Sin Bandera, replicando incluso algunos movimientos.





La singular imitación del Mono Sánchez a Mauricio Pinilla

Con teléfono en mano, el experimentado guardameta se colocó junto a un parlante y comenzó a entonar el hit del reconocido dúo.

El portero se lanzó hasta el piso en su “espectáculo”, siendo grabado y causando risas en el camarín de Los Piratas.

El momento fue subido por Sánchez a sus historias de Instagram, generando varios comentarios por su llamativo show y hasta por las chalas que llevaba puestas.

Sánchez y el ex atacante compartieron en la Selección Chilena en 2014, cuando fueron nominados por Jorge Sampaoli a los amistosos contra Venezuela y Uruguay en noviembre de ese año.