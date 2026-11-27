La Roja se impuso a Los Halcones Valientes y sacó pasajes a la próxima fase de la cita planetaria de Qatar, clasificando a los dieciseisavos de final en el primer lugar del Grupo J.

Una buena victoria obtuvo la Selección Chilena Sub 17 en el Mundial de la categoría, derrotando 1-0 a Montenegro este viernes y clasificando a la siguiente ronda.

Tras la dolorosa caída con República Dominicana, La Roja mejoró su imagen y venció al elenco europeo para asegurar su cupo en la próxima fase.

La jornada arrancó con inquietud para los nacionales, quienes desperdiciaron un penal con Bayron Barrera a los 19 minutos, el que fue atajado por el arquero Danilo Koljcevic.

Esto no hizo decaer al equipo, logrando abrir la cuenta a los 31′ con Baltazar Oróstica que culminó una gran jugada colectiva.





Chile sigue con vida en el Mundial Sub 17

El segundo tiempo mantuvo a los pupilos de Ariel Leporati controlando el juego y teniendo más chances, incluyendo un palo de Barrera a los 54′.

En la recta final del duelo, La Roja acusó cansancio y se dedicó a aguantar la ventaja frente a unos Halcones Valientes que apostaban netamente a hacerse fuerte desde lo físico.

Gracias a este triunfo, sumado a la victoria de Argelia sobre República Dominicana, Chile avanzó a los dieciseisavos de final del Mundial de Qatar como líder del Grupo J con 6 puntos.