Palmeiras se mide a Estudiantes de La Plata en una histórica final de la Copa Libertadores, partido que se juega en el mítico Estadio Centenario de Montevideo.

Palmeiras y Estudiantes de La Plata definen al campeón de la Copa Libertadores, chocando este sábado en una histórica final.

Con un plantel cargado de jerarquía, el Verdao va por su cuarto título y sueña con sacarse la amargura de la derrota en la última edición a manos de Flamengo.

En la otra vereda está el conjunto argentino, quienes sacaron del camino a dos brasileños en las rondas anteriores y que se ilusiona con conquistar su quinta corona continental.

Palmeiras vs Estudiantes por Libertadores: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Palmeiras ante Estudiantes de La Plata será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que encontrarás una amplia cobertura en todas sus plataformas.

A esto se suma la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV, donde puedes ver online y gratis la esperada final de la Copa Libertadores.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Palmeiras vs Estudiantes GRATIS

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¿A qué hora es el partido de Palmeiras vs Estudiantes?

El compromiso del cuadro paulista contra el Pincha inicia a las 17:00 horas de Chile de este sábado 28 de noviembre, disputándose en el Estadio Centenario de Montevideo.