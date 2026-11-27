Tras clasificar como líder del Grupo J, La Roja tendrá un duro desafío en la búsqueda de seguir avanzando en la cita planetaria de Qatar.

La Selección Chilena conoció a su rival para los dieciseisavos de final del Mundial 17. Se trata de Marruecos.

Tras vencer a Montenegro avanzar como líder del Grupo J, La Roja chocará con el conjunto africano en un desafío que asoma bastante duro.





Así llega Marruecos, el próximo rival de Chile Sub 17

Los Leones del Atlas finalizaron en el segundo lugar de la Zona H con 4 puntos, ubicándose detrás de España que finalizó con 9.

Su única victoria en el torneo que se juega en Qatar fue 6-0 sobre Fiyi en un duelo que simplemente no tuvo equivalencias.

A esto se suman una igualdad 2-2 con China y una derrota 2-0 con La Furia Roja, mostrando algunas falencias especialmente en el aspecto defensivo.

¿Cuándo juegan Chile y Marruecos por el Mundial Sub 17?

El compromiso entre Chile y Marruecos se jugará la próxima semana en un horario por definir.