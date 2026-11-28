La actriz escribió una emotiva publicación para despedir al destacado director teatral y Premio Nacional.

La actriz Sigrid Alegría compartió una emotiva despedida a Gustavo Meza, destacado director teatral, dramaturgo y Premio Nacional de Artes de la Representación, quien falleció a los 88 años.

A través de una publicación en redes sociales, la actriz recordó la importancia que tuvo Meza en su vida y le dedicó sentidas palabras: “Me importa tu partida, Gustavo, porque me cambiaste la vida. La cambiaste y empezó”.

Junto con sus palabras, Sigrid Alegría compartió emotivos clips donde se le ve tomando de la mano al director teatral, a quién nombró como su maestro.

Gustavo Meza fue una figura fundamental del teatro chileno. Como director, dramaturgo y formador, desarrolló una extensa carrera ligada a las artes escénicas y recibió el Premio Nacional de Artes de la Representación en reconocimiento a su aporte cultural.

Su fallecimiento fue comunicado por el Teatro ICTUS, compañía que destacó su legado artístico. La noticia se conoció apenas días después de la muerte de la actriz Delfina Guzmán, quien fue su segunda esposa y con quien tuvo dos hijos.

Revisa aquí la publicación