28/ 11/ 2026 22:14

Con antecedentes por tráfico de drogas: el pasado del boxeador involucrado en choque donde murió ingeniera

El protagonista de la siguiente nota parecía haber dejado atrás un pasado ligado al tráfico de drogas para dedicarse al boxeo. Sin embargo, Michael Jair Canelo, de 24 años, quedó en prisión preventiva luego de escapar de una fiscalización policial y protagonizar un fatal accidente de tránsito en el que murió una mujer de 34 años, durante la madrugada del viernes. El joven deportista provocó un profundo dolor en una familia que ahora deberá despedir a su hija.