27/ 11/ 2026 22:29

Ausencias complican a ministro Rabat en antesala de su acusación: certificado de diputada Parisi será investigado

Una inesperada polémica envuelve a la diputada del Partido de la Gente, Zandra Parisi. La parlamentaria presentó una licencia médica pero el profesional que aparece en este documento denunció que su firma fue utilizada sin su autorización. La Fiscalía determinó abrir una investigación en torno a este permiso médico que justificaría la ausencia de la diputada en la votación de la acusación constitucional en contra del ministro de Justicia. Mientras, en las últimas horas, se informó que la diputada fue hospitalizada.