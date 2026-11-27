27/ 11/ 2026 22:18

Segundos Vitales | Así es el exigente entrenamiento de Bomberos ante la amenaza de incendios forestales

Más de 4.000 bomberos están preparados para incorporarse en el combate a los incendios forestales. No es lo mismo trabajar en la ciudad que en una zona boscosa. Y con la fuerza del viento vivimos la preparación de estos voluntarios en su centro de entrenamiento y viajamos a la zona de Galvarino, donde se siente la tensión de lo que puede ser un nuevo verano con fuego en nuestros bosques. Rafael Cavada y Daniel Vera en otro capítulo de la serie de reportajes Segundos Vitales.