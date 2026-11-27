27/ 11/ 2026 21:58

“Mis nietos vieron todo”: vocalista de Los Viking’s 5 relató cómo fue su detención y reiteró inocencia

Pedro Barraza, vocalista de Los Viking’s 5, relató a CHV Noticias cómo fue su detención en el marco del caso Pirata Gate, que indaga presuntas irregularidades en la Municipalidad de Coquimbo. “Estaba con mi pijama. Cuando tocan el timbre, me dice mi esposa: ‘Pedro, te busca la PDI’”, recordó el cantante. “En ese momento yo me borré. Y lo más terrible para mí es que mis nietos vieron todo esto”, agregó. Barraza quedó con arresto domiciliario nocturno y aseguró que sí realizó las labores que cobró al municipio, cuya ejecución es investigada por la Fiscalía.