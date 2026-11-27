Mientras en el oficialismo defienden el plan Chile Despega y proyecta mejoras para los próximos meses, desde el oficialismo y también partidos adherentes exigen subsidios al empleo y apoyo a las pymes.

Este viernes se conoció que la tasa de desempleo en Chile alcanzó el 10% durante el trimestre agosto-octubre de 2026, marcando su nivel más alto en cinco años con más de 1,03 millones de personas desocupadas.

Ante estas cifras, parlamentarios de oposición cuestionaron el manejo económico del presidente José Antonio Kast y del ministro Quiroz, apuntando, entre otas cosas, al impacto del alza de combustibles.

En primer lugar, el diputado Gonzalo Winter atribuyó el escenario al alza de bencinas y la reforma tributaria: “Esto es una situación lamentable que ya estamos palpando en cada conversación cotidiana”.

El otrora precandidato presidencial criticó el rol del Ejecutivo frente a los empleadores: “La política de empleo del presidente Kast es presentarse frente a los empresarios (…) a decirles yapo, porfa, contraten ”.

Las propuestas de la oposición ante el desempleo

Por su parte, la diputada y presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, dimensionó el impacto diario: “Llegamos al 10% de desempleo, es decir, más 270 personas al día en Chile pierden la pega”.

En esa línea, Yeomans cuestionó al titular de Hacienda: “El ministro Quiroz insiste en poner una reserva de constitucionalidad a una propuesta (…) para ampliar el Subsidio Unificado al Empleo”.

“Ministro Quiroz, ya basta de excusas, ya basta de planes. El presidente Kast planteó que para marzo va a tener la meta de crear más empleo, pero las familias están angustiadas hoy”, agregó.

Finalmente, el diputado Luis Cuello (PC) anunció una iniciativa legal para entregar un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $276.777 mensuales por tres meses a las familias afectadas.

Antes, Cuello atribuyó los niveles de cesantía a las políticas económicas actuales: “El bencinazo, los recortes y la rebaja de impuestos a los superricos tienen hoy día a Chile con un 10 % de desempleo”, concluyó.

Reacciones dispares en el oficialismo

En el oficialismo, en tanto, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, admitió que “es una mala cifra. No la vamos a minimizar”, aunque sostuvo que se deben “redoblar esfuerzos”.

Sin embargo, pese a reconocer los digitos negativos, defendió la agenda económica y el plan Chile Despega, afirmando que “hay razones para estar optimista de lo que vendrá en los próximos meses”.

Desde los partidos adherentes, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, advirtió sobre los “40 meses de cifras de desempleo muy preocupantes”, con especial impacto en las mujeres.

Ramírez valoró iniciativas como la sala cuna universal y la ley de reconstrucción, pero instó al Ejecutivo a invertir 400 millones de dólares adicionales en subsidios al empleo.

Asimismo, el timonel gremialista sugirió que el Banco Central otorgue recrédito a los bancos, tal como ocurrió tras la pandemia, para impulsar la reactivación económica del país.

Por su parte, el diputado RN Daniel Valenzuela emplazó directamente al titular de Hacienda, Jorge Quiroz, señalando que “tiene que meterse la mano al bolsillo y ayudar a las pymes”.