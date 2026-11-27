Además de entregar información sobre los heridos de bala que fueron trasladados al Hospital Barros Luco, Fiscalía ECOH se refirió a la posible vinculación de los hechos con lo ocurrido en el centro asistencial.

La Fiscalía ECOH entregó nuevos antecedentes sobre el tiroteo desatado en la población La Legua, San Joaquín, cerca de las tres de la tarde este viernes.

Las autoridades investigan lo ocurrido como cuatro homicidios frustrados con arma de fuego en la vía pública.

Los heridos de bala son tres hombres y una mujer que, según informó el fiscal Héctor López, se encuentran fuera de riesgo vital.

El persecutor reveló además, parte de la dinámica de los hechos. De este modo, comentó que las víctimas habrían estado transitando por el sector.





Finalmente, los lesionados fueron trasladados hasta el Hospital Barros Luco, donde durante esos mismos instantes se reportó el impacto de una “bala loca”.

Personal médico y de seguridad del centro asistencial alertó sobre el hallazgo de dos proyectiles balísticos en sus dependencias, que quebraron dos de sus ventanales.

El fiscal López afirmó que “se está levantando la evidencia balística y desarrollando las directrices investigativas, que permiten establecer o descartar que sean las mismas municiones disparadas en el sector (de La Legua)“.

Además, el persecutor mencionó que personal de Labocar de Carabineros está realizando las pericias pertinentes, tanto donde ocurrió el tiroteo, como en el hospital.