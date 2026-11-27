Desde el centro asistencial aseguraron que los disparos efectuados, que impactaron en sus ventanales, provenían desde el exterior.

Proyectiles balísticos impactaron los ventanales del Hospital Barros Luco durante la tarde de este viernes, específicamente a los cristales ubicados en dirección al oriente, frente a la población La Legua.

Producto de un tiroteo desatado en el sector, al centro asistencial habían ingresado cuatro personas heridas de bala. Uno de ellos habría sido menor de edad.

Primero, fue personal médico que trabaja en el segundo piso del recinto, entre las unidades de Psiquiatría y Cardiología, que reportó haber escuchado disparos cerca de las tres de la tarde.

Posteriormente, el encargado de seguridad del hospital alertó a Carabineros del hallazgo de dos proyectiles y de los daños producto del impacto.





Al concurrir al lugar de los hechos, personal policial confirmó el hallazgo de la evidencia balística en un pasillo y detrás de unas escaleras.

Desde el Hospital Barros Luco aseguraron que los disparos efectuados provenían desde el exterior del centro asistencial. Además, confirmaron que no hubo funcionarios ni usuarios afectados.

“Comprendemos la preocupación que una situación de estas características genera. Como institución, mantendremos la coordinación con las autoridades competentes y adoptaremos las medidas necesarias para contribuir a resguardar la seguridad de nuestra comunidad hospitalaria“, expresaron.