Siguen las complicaciones para la parlamentaria del Partido de la Gente en el marco del denominado “caso muela”. Ahora, la Clínica Santa María confirmó que se encuentra bajo observación en el recinto.

En horas de la tarde de este viernes, la Clínica Santa María confirmó que la diputada Zandra Parisi, del Partido de la Gente (PDG), fue internada y se encuentra bajo observación médica.

El recinto asistencial ubicado en la comuna de Providencia, sin entregar mayores antecedentes, corroboró que la parlamentaria fue hospitalizada tras una presunta complicación con una cirugía odontológica.

“Clínica Santa María informa que la diputada, Sra. Zandra Parisi, se encuentra hospitalizada en la institución, donde permanece en estudio y observación por parte del equipo médico”, declaró la clínica.

De momento se desconoce el estado de la legisladora, pues ni el establecimiento ni su equipo han informado el motivo del ingreso. Tampoco señalaron el diagnóstico o cuánto tiempo permanecerá internada.

La trastienda del “caso muela” que involucra a Parisi

Vale recordar que Parisi se sometió a una intervención en una clínica odontológica ubicada en Vitacura que consistió en la extracción de un implante, el lavado de la zona afectada y la sutura del área intervenida.

La polémica en el Congreso inició cuando pidió una licencia médica de 14 días y algunos de sus homólogos cuestionaron que, eventualmente, se ausentaría de la votación de la acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat, fijada para este lunes.

En respuesta, en vista de las especulaciones, la parlamentaria instó a que la llevaran a la Comisión de Ética de la Cámara. Luego, ofreció disculpas a los funcionarios de la clínica por la exposición que han recibido en medio del denominado “caso muela”.





Sin embargo, tras la difusión de los antecedentes, uno de los odontólogos desconoció la autoría del certificado médico y aseguró que su firma en el documento fue utilizada sin autorización, por lo que anunció acciones legales.

Posteriormente, la parlamentaria respondió a las acusaciones del médico y aseguró que fue la clínica dental Ama de Vitacura la que emitió la licencia médica que presentó en la Cámara y que disponía de una firma electrónica del profesional.

Además, lamentó los daños “a mi honra y credibilidad, dejando entrever que yo habría presentado deliberadamente un documento falso, razón por la cual estoy analizando las acciones legales que iniciaré contra el citado profesional“.

Por último, este viernes la Fiscalía Metropolitana Oriente informó la apertura de una investigación de oficio contra quienes resulten responsables por la presunta falsificación de la licencia médica presentada Parisi.