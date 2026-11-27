“Era necesario estar acá”: Nacho Gutiérrez revela que debió viajar al sur por sensible pérdida familiar
El animador explicó que decidió viajar de improviso a Constitución para acompañar a su círculo, luego de enterarse del fallecimiento de una familiar cercana.
Una dolorosa pérdida enlutó esta semana a Nacho Gutiérrez, quien informó que debió viajar de improviso a Constitución para acompañar a sus cercanos en este difícil momento.
La noticia fue dada a conocer por el animador a través de sus historias de Instagram, registro en el cual se mostró mientras iba en el auto en dirección al sur.
“Venimos a un funeral de mi querida tía Loreto Silva, íntima amiga de mi mamá, o hermana de mi mamá”, relató el periodista en el registro.
De igual forma, destacó lo importante que fue su tía en su vida. “Yo y todos le vamos a tener un cariño enorme siempre, pero era necesario estar acá acompañando a la familia y también a mis papás”, señaló.
“Así que vinimos a Constitución. Siempre es un agrado llegar a Consti y sentir esos abrazos extraordinarios. Así que en la noche nos vamos de vuelta a Santiago con mis papás precisamente”, agregó.
Más tarde, compartió una foto familiar en la que le rindió homenaje a su tía fallecida. “Una mujer extraordinaria, querida Loreto, gracias por tanto. Un honor que fueras parte de nuestras vidas. Estarás súper bien recibida arriba”, escribió.