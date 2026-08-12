Nacho Gutiérrez comunicó dolorosa pérdida familiar: “Fueron 16 años de amor”

El periodista y animador de televisión comunicó el deceso a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una fotografía de su perrita Lara y le dedicó una emotiva despedida.

Un difícil momento personal atraviesa Ignacio Gutiérrez, quien durante las últimas horas confirmó la muerte de Lara, su querida perrita y compañera de vida durante 16 años.

El periodista y animador de televisión comunicó el deceso a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una fotografía de la mascota y le dedicó una emotiva despedida.

“Descansa en paz, mi Lara. Fueron 16 años de amor intenso y constante. Buen viaje” , escribió el comunicador.

La publicación rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y condolencias por la pérdida.





Una nueva pérdida para Ignacio Gutiérrez

La partida de Lara llega poco más de dos años después de otro duro golpe para el animador.

En junio de 2023, Gutiérrez también debió despedirse de Diego, otro de sus perros, situación que compartió públicamente con sus seguidores a través de redes sociales.

En aquella ocasión, el comunicador expresó el profundo cariño que sentía por su mascota, reflejando el estrecho vínculo que mantenía con sus animales.

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