Ex chica reality reveló que “rechazó” a Zac Efron en una fiesta: Envió directo mensaje al actor

Aunque la figura de TV cuestionó el “modus operandi” de la celebridad hollywoodense durante el evento, sí dejó la puerta abierta para conocerlo en otra oportunidad.

Una periodista que recientemente participó en un reality chileno aseguró que “rechazó” al reconocido actor Zac Efron cuando bailaba en medio de una fiesta en compañía de una amiga.

Se trata de Daniela Requena, también escritora que hace unos meses alcanzó notoriedad en nuestro país en un programa de telerrealidad , y que desclasificó una desconocida anécdota con el cotizado intérprete.

Según relató en sus historias de Instagram la joven española, todo comenzó en un evento donde la figura de Hollywood se aceró a ella y a su acompañante para deslizar un sutil halago.

“You’re so beautiful”, aseguró que les dijo, sin embargo, la respuesta que ambas entregaron no habría sido la esperada por Efron, ya que decidieron hacer caso omiso a una posterior invitación.

Así fue el encuentro de Daniela Requena y Zac Efron

En conversación con FMDOS, Requena recordó que “él (Efron) se dirigió primero a Yuli y le dijo que era una mujer muy hermosa y después también se acercó a mí y me dijo lo mismo“.

“Posteriormente llegó la invitación para ir a su reservado y decidimos no ir. Y la gente piensa: ‘¿Pero cómo vais a rechazar a Zac Efron?’”, agregó.

“Si Zac Efron quiere conocernos, tendrá que currárselo un poquito más“, explicó. “ Ser Zac Efron no te da pase VIP para todo. Si alguien tiene interés real en conocernos, perfecto, pero que lo demuestre“, argumentó la mujer.

Para cerrar, afirmó que “no sentimos la necesidad de dejarlo todo para meternos en el reservado de nadie“. Al concluir, se dirigió directamente al actor: “Zac, si estás leyendo esto: tampoco hemos dicho que la puerta esté cerrada para siempre”.