VIDEO | Fuerte explosión de gas en domicilio en Independencia: Reportan 5 heridos

La emergencia ocurrida en Coraceros con calle Walter Lihn dejó a cinco personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a distintos recintos asistenciales.

Una fuerte explosión de gas se registró la tarde de este miércoles en la comuna de Independencia, en concreto, en el pasaje Coraceros con calle Walter Lihn.

De manera preliminar se reportó que la emergencia dejó al menos cinco personas lesionadas, quienes fueron derivadas a diversos recintos asistenciales.

En esa línea, se trataría de dos menores de edad y dos adultos mayores que viven en el sitio donde se originó la explosión. El quinto afectado sería un trabajador que estaba en la vía pública.

Personal de Bomberos acudió hasta el lugar para contener el fuego y neutralizar el riesgo de propagación hacia las viviendas aledañas.

Hasta ahora serían cuatro en total los inmuebles que fueron afectados, hecho que también debió convocar a funcionarios de Carabineros.

Ahora, cuando el incendio fue declarado extinto, los voluntarios investigan si la detonación se produjo por una eventual acumulación de gas licuado.

Mira los registros a continuación: