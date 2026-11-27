El Ejecutivo alcanzó un acuerdo con 13 de las 16 organizaciones que integran la Mesa del Sector Público, que contempla un reajuste salarial en dos etapas: un primer incremento de 2,3% en diciembre de 2026 y otro de 2,3% en septiembre de 2027. El reajuste total podría ser mayor si la inflación supera las proyecciones.

El gobierno alcanzó este viernes un acuerdo con 13 de las 16 organizaciones de la Mesa del Sector Público (MSP) para aplicar un reajuste salarial nominal de 4,6% a los funcionarios del Estado.

El protocolo establece que el aumento se pagará en dos etapas e incluye una cláusula para elevarlo si la inflación anual supera el porcentaje pactado.

¿Cuándo se aplicará el reajuste del sector público?

Según explicó la coordinadora de la Mesa del Sector Público, Laura San Martín, el 4,6% equivale a la inflación estimada entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026 .

El calendario acordado contempla los siguientes incrementos:

Diciembre de 2026: 2,3%.

2,3%. Septiembre de 2027: 2,3%.

El acuerdo considera una proyección de 0,3% para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre.

Si el dato oficial lleva la inflación en 12 meses por encima del 4,6%, el reajuste subirá automáticamente para cubrir la diferencia. Si la inflación queda por debajo de ese umbral, se mantendrá el 4,6% acordado. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicará el dato el lunes 7 de diciembre.





Cómo se cerró la negociación

Los gremios comenzaron la negociación con una solicitud de 6,3% de reajuste nominal, que redujeron a 5,6% durante las conversaciones del jueves. Finalmente, las organizaciones que suscribieron el protocolo aceptaron el 4,6% planteado por el Ejecutivo.

El gobierno mantuvo el porcentaje de su oferta inicial y cedió en el calendario. Su propuesta contemplaba tres incrementos: 1,6% en diciembre, 1,5% en mayo y 1,5% en septiembre. El acuerdo final dejó dos, con un alza mayor en el primer mes.

El protocolo también incluyó compromisos sobre los funcionarios a contrata, cuyos nombramientos vencen el 31 de diciembre.

Según consignó La Tercera, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), José Pérez, señaló que el Ejecutivo se comprometió a emitir una nueva circular con criterios objetivos para las decisiones de no renovación.

Para quienes ya fueron notificados, se conformará una mesa de trabajo integrada por la Dirección de Presupuestos (Dipres), la Subsecretaría de Hacienda y el Servicio Civil. La instancia revisará caso a caso los motivos de la decisión y evaluará si corresponde dejarla sin efecto.

El proyecto de ley que fijará el reajuste tiene previsto ingresar al Congreso Nacional el lunes 30 de noviembre.