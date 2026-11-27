27/ 11/ 2026 22:23

Alza del desempleo presiona al gobierno del presidente Kast: mundo político exige mayores medidas

La nueva alza del desempleo a un 10%, elevó nuevamente la presión sobre el gobierno del presidente José Antonio Kast. El mandatario argumentó que nuestro país lleva más de 40 meses con un incremento en la cesantía y en La Moneda esperan un mejor escenario para los próximos 100 días. Sin embargo, el oficialismo está pidiendo más medidas para fortalecer el empleo y en la oposición criticaron los plazos autoimpuestos por el gobierno.