Garras de Amor, Claudio Michaux y Karla Melo serán los encargados de hacer bailar y reír a la comuna de Los Andes y el país entero.
El reconocido Festival del Guatón Loyola regresa este sábado 28 de noviembre con su segunda y última jornada, marcada por la música y la entretención.
Grandes exponentes chilenos encenderán el escenario de Los Andes para vivir una noche cargada de talento nacional, que hará bailar y reír tanto a los presentes como a los televidentes de Chilevisión.
El Festival del Guatón Loyola dará inicio este sábado 28 de noviembre a las 21:55 horas, después del término de CHV Noticias Central.
Recuerda que puedes seguir la transmisión en vivo por las pantallas de Chilevisión. Asimismo, puedes ver el evento a través de la señal online de chilevision.cl y de la aplicación MiCHV.
Entre los artistas confirmados para este sábado en el Festival del Guatón Loyola se encuentran los románticos cumbieros de Garras de Amor y la icónica voz de Karla Melo, quien llegará con sus grandes éxitos.
Por su parte, el bloque de humor estará a cargo del “Rey del React”, el comediante Claudio Michaux.