Garras de Amor, Claudio Michaux y Karla Melo serán los encargados de hacer bailar y reír a la comuna de Los Andes y el país entero.

El reconocido Festival del Guatón Loyola regresa este sábado 28 de noviembre con su segunda y última jornada, marcada por la música y la entretención.

Grandes exponentes chilenos encenderán el escenario de Los Andes para vivir una noche cargada de talento nacional, que hará bailar y reír tanto a los presentes como a los televidentes de Chilevisión.

¿A qué hora comienza HOY el Festival del Guatón Loyola?

El Festival del Guatón Loyola dará inicio este sábado 28 de noviembre a las 21:55 horas, después del término de CHV Noticias Central.





Recuerda que puedes seguir la transmisión en vivo por las pantallas de Chilevisión. Asimismo, puedes ver el evento a través de la señal online de chilevision.cl y de la aplicación MiCHV.

Los artistas que se presentan este sábado

Entre los artistas confirmados para este sábado en el Festival del Guatón Loyola se encuentran los románticos cumbieros de Garras de Amor y la icónica voz de Karla Melo, quien llegará con sus grandes éxitos.

Por su parte, el bloque de humor estará a cargo del “Rey del React”, el comediante Claudio Michaux.