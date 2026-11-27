Chileactores informó el fallecimiento de la intérprete, recordada por sus actuaciones en Tres tristes tigres y El chacal de Nahueltoro.

La actriz chilena Shenda Román falleció a los 98 años. Con una trayectoria que abarcó el teatro, el cine y la televisión, la intérprete fue una de las figuras del Nuevo Cine Chileno.

Nacida el 4 de agosto de 1928, Elisenda Dominga Román Dobson mostró desde niña su interés por las artes.

En el colegio destacó como oradora y cantante de boleros y tangos. Ya como actriz, participó en montajes como Fuenteovejuna y se incorporó al Teatro de la Universidad de Concepción (TUC), donde consolidó su carrera.





Shenda Román y su huella en el cine chileno

En la pantalla grande, Román trabajó con Raúl Ruiz en Tres tristes tigres y con Miguel Littin en El chacal de Nahueltoro. En esta última interpretó a Rosa Elena Rivas Acuña, un papel que, según recordó Chileactores, asumió “a cara lavada”.

Durante la dictadura militar se exilió en Cuba, donde siguió actuando. Allí realizó el unipersonal Guarda tu luz, oh patria, que llevó de gira por varios países de Europa.

Décadas después, en 2014, se reencontró con el cine chileno en Santiago violenta, de Ernesto Díaz Espinoza, y La voz en off, de Cristián Jiménez.

“Shenda Román deja una huella imborrable en la historia del teatro y el cine chileno, y su talento permanecerá para siempre en nuestra memoria cultural”, señaló Chileactores en un comunicado.