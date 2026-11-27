El artista urbano es acusado como presunto autor de una violación grupal a una menor de edad, caso por el que enfrentará un juicio oral.

El equipo de Jairo Vera se pronunció respecto a la acusación y petición de una condena de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía, a través de un comunicado que el propio artista reposteó.

El cantante urbano es investigado por el Ministerio Público por una presunta violación grupal a una menor de edad, que habría ocurrido en noviembre de 2022 en Cauquenes. Por ello, deberá enfrentar un juicio oral en enero de 2027.

La respuesta del equipo de Jonathan Jairo Mellado Vera, conocido artísticamente como Jairo Vera, reflejó su respaldo al artista y enfatiza en su presunta inocencia sobre el delito sexual del que se le acusa.

“Queremos expresar públicamente nuestro respaldo. Jairo ha sostenido su inocencia desde el inicio de la investigación y compartimos esa convicción” , se lee en el comunicado.

En esa misma línea, agrega: “su defensa ha colaborado con las diligencias de la investigación y ha reunido antecedentes que, a su juicio, respaldan la versión de Jairo. Confiamos en la independencia de los tribunales de justicia, a quienes corresponde valorar el conjunto de los antecedentes y resolver la causa”.

“Reconocemos la seriedad de los hechos denunciados y pedimos a quienes informen u opinen sobre el caso que resguarden la dignidad y la intimidad de la denunciante. Pedimos también que se respete la presunción de inocencia de Jairo, se eviten los juicios anticipados y se cuide la privacidad de su familia”, concluye.

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Jairo Vera es acusado como presunto autor de violación grupal a menor de edad

Además de la pena privativa de libertad, el Ministerio Público busca que al cantante urbano se le condene además a la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos.

El juez Bastián Habib del Juzgado de Letras y Garantía de Chanco fijó la primera audiencia de preparación de juicio oral de Jairo Vera para el 26 de enero de 2027, a las 11:00 horas.

Por esta misma causa, el artista urbano estuvo en prisión preventiva en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1 en 2025. Sin embargo, la Corte de Apelaciones Talca revocó la medida cautelar y quedó con arresto domiciliario nocturno mientras se le investigaba.