Sofía Castillo publicó sus descargos en Instagram luego de que el cantante puertorriqueño mencionara a su hermana en una colaboración con Anuel AA. También lo acusó de seguir buscándola tras el quiebre.

Sofía Castillo, hermana de Paloma Mami, lanzó duras acusaciones contra ROA, expareja de la cantante chilena.

En una historia de Instagram, lo etiquetó y le exigió que dejara de mencionarla, luego de que el artista aludiera a la intérprete de Not Steady en su nueva canción con Anuel AA.

Qué dijo la hermana de Paloma Mami

Castillo aseguró que, durante el pololeo, solo compartía con ROA para poder ver a su hermana. En el mismo mensaje, lo acusó de haber intentado controlar el entorno de la cantante.

“Si alguna vez toleré tu presencia o compartí algún espacio contigo, fue ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE porque era la única manera de poder estar cerca de mi hermana. La tenías tan aislada y apartada de todo el mundo que nadie podía acercarse a ella. Querías mantenerla alejada de todos para poder controlar su entorno, manipularla y asegurarte de que nadie pudiera llegar a ella”, lanzó.





La hermana de la artista chilena también lo acusó de insistir en contactarla tras el quiebre y afirmó que recientemente la habría acosado en persona.

“Después de que ella te ghosteó hasta el punto de no retorno, y aún así sigues? Sigues usando su nombre, sigues buscándola, acosándola, llegando incluso a stalkearla y acosarla en persona el otro día literal”, agregó.

Asimismo, Sofía afirmó: “Eres un abusador, un puerco, oportunista, aprovechador, manipulador, cafiche, vampiro con el corazón podrido. Le chupas la energía a todo y a todos los que te rodean”.

Paloma Mami sister, Sofia Castillo, comes to Roa defense regarding his harassment of her: “Siempre fuiste un falso, nunca me equivoqué contigo. Si alguna vez tolere tu presencia o compartí contigo, fue únicamente para poder estar cerca de mi hermana. La tenías aislada.” https://t.co/0FQ3pcFJ2V — Paloma Mami Stats 𓂀 (@PalomaMamiStats) November 27, 2026

La canción de ROA y la publicación de Yovngchimi

El episodio comenzó con el estreno de Tal vez un ignorante fui, colaboración de Anuel AA y ROA incluida en el álbum Real Hasta la Muerte II. En el tema, ROA canta: “Y qué sería de mi vida si Paloma no se fuera”.

Tras el lanzamiento, el cantante puertoriqueño Yovngchimi compartió una foto junto a Paloma Mami y dio a entender que ambos tendrían una relación.

“Deja la lloraera esa que Paloma es mía. Hace rato lleva pichándote, años vas a seguir con el marketing lloriqueando ese”, escribió en un mensaje dirigido a ROA.

ROA sí respondió a esa publicación. “Te ves bien trili roncando con la ex mía. Excluyamos el nombre de ella de la conversación pa por lo menos darle el respeto que no le estás dando tú”, escribió en Instagram. Paloma Mami no ha confirmado públicamente un romance con Yovngchimi.