Por la penúltima fecha de la Liga de Primera, la Universidad de Chile visitará a Deportes Concepción en un partido clave para las pretensiones continentales de ambos.

La Universidad de Chile tendrá un duro apretón en su visita a Deportes Concepción por la Liga de Primera, en un duelo que asoma como clave para las pretensiones de ambos a nivel continental.

Los Azules pueden sellar su clasificación directa a Copa Libertadores 2027 esta misma tarde. Para ello, solo les basta derrotar al cuadro penquista en la región del Biobío.

El elenco laico también puede firmar los boletos para el torneo continental empatando, o incluso perdiendo, siempre que Universidad Católica no obtenga un resultado favorable ante Huachipato en el Claro Arena.

Su rival, el León de Collao, sigue de lleno en la pelea por un cupo a la Copa Sudamericana 2027, y un triunfo podría dejarlo muy bien aspectado de cara a la última fecha del campeonato.





¿Dónde ver EN VIVO el partido entre Concepción y la U. de Chile?

El partido de Deportes Concepción contra Universidad de Chile será transmitido por TNT Sports Premium. Asimismo, podrás seguirlo online a través de la plataforma streaming HBO Max.

Hora del partido entre Deportes Concepción y U. de Chile por la Liga de Primera

El duelo entre Lilas y la U está fijado para las 18:00 horas de este domingo 29 de noviembre.

El escenario que recibirá el trascendantal choque es el estadio Ester Roa Rebolledo, en Concepción, donde se espera una alta asistencia de hinchas locales.