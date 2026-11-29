Por la fecha 29° de la Liga de Primera, Universidad Católica recibe a Huachipato en un partido clave para las aspiraciones de ambos.

Universidad Católica salta nuevamente a la cancha por la Liga de Primera, enfrentando este domingo a Huachipato en un partido vital.

Los Cruzados deben ganar si quieren seguir con chances de alcanzar a Universidad de Chile en la pelea por el Chile 2, aunque llegan con bajas importantes como Jhojan Valencia, Juan Ignacio Díaz y Justo Giani.

Su rival en esta ocasión es el elenco de Talcahuano, quienes apuestan a conseguir una victoria que les permita ilusionarse con ir a la próxima Copa Sudamericana.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. Católica vs Huachipato?

El partido de Universidad Católica ante Huachipato será transmitido en vivo y online por la plataforma de streaming HBO Max.

Para poder ver el duelo por la fecha 29° de la Liga de Primera, tienes que entrar a la aplicación con tu usuario y clave.

Hora del partido entre U. Católica y Huachipato por la Liga de Primera

El duelo de La Franja contra Los Acereros inicia a las 18:00 horas de Chile de este domingo 29 de noviembre.

El escenario para el compomiso es el Claro Arena, recinto en el que se espera una importante cantidad de hinchas.