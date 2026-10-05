¿Votó por Lula o Bolsonaro? El guiño de Neymar a candidato tras participar en elecciones de Brasil

El delantero publicó un video con un gesto alusivo a uno de los principales aspirantes al sillón presidencial, lo que fue interpretado como un claro respaldo.

Neymar sorprendió este domingo al realizar un guiño a Flávio Bolsonaro, candidato que pasó a la segunda vuelta junto a Lula en las elecciones presidenciales de Brasil.

Tras cumplir con su deber cívico, el futbolista del Santos publicó un video en el que aparece junto a su amigo Cris Guedes.

Al momento de grabarse, el reconocido jugador realizó con sus dedos el número 22 que identifica al representante del Partido Liberal (PL), hijo del ex presidente y condenado por la justicia local, Jair Bolsonaro.

Otro aspecto que llamó la atención fue que el cercano al ariete tenía un adhesivo a un aspirante a disputado del PL, dando una clara muestra de apoyo.

“Vine a votar y no había nadie. ¿No es así, Cris? Vine en el mejor horario. Cuatro y media de la tarde”, comentó en la historia de Instagram el ex seleccionado brasileño.

Neymar dándole hoy su apoyo a Flavio Bolsonaro. https://t.co/aG38RGVDNK — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) October 4, 2026

Flávio Bolsonaro y Lula pasan a segunda vuelta

Con el 100% de las mesas escrutadas, Bolsonaro y Lula pasaron a la segunda vuelta que quedó fijada para el domingo 25 de octubre.

El representante del Partido Liberal obtuvo un 47,03% en los primeros comicios, mientras que el candidato del Partido de los Trabajadorees, y actual presidente de la nación, quedó segundo con un 45,16%.