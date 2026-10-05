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¿Votó por Lula o Bolsonaro? El guiño de Neymar a candidato tras participar en elecciones de Brasil

El delantero publicó un video con un gesto alusivo a uno de los principales aspirantes al sillón presidencial, lo que fue interpretado como un claro respaldo.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Neymar sorprendió este domingo al realizar un guiño a Flávio Bolsonaro, candidato que pasó a la segunda vuelta junto a Lula en las elecciones presidenciales de Brasil.

Tras cumplir con su deber cívico, el futbolista del Santos publicó un video en el que aparece junto a su amigo Cris Guedes.

Al momento de grabarse, el reconocido jugador realizó con sus dedos el número 22 que identifica al representante del Partido Liberal (PL), hijo del ex presidente y condenado por la justicia local, Jair Bolsonaro.

Otro aspecto que llamó la atención fue que el cercano al ariete tenía un adhesivo a un aspirante a disputado del PL, dando una clara muestra de apoyo.

“Vine a votar y no había nadie. ¿No es así, Cris? Vine en el mejor horario. Cuatro y media de la tarde”, comentó en la historia de Instagram el ex seleccionado brasileño.

Flávio Bolsonaro y Lula pasan a segunda vuelta

Con el 100% de las mesas escrutadas, Bolsonaro y Lula pasaron a la segunda vuelta que quedó fijada para el domingo 25 de octubre.

El representante del Partido Liberal obtuvo un 47,03% en los primeros comicios, mientras que el candidato del Partido de los Trabajadorees, y actual presidente de la nación, quedó segundo con un 45,16%.

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