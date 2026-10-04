04/ 10/ 2026 21:34

Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro lidera resultados y se enfrentará a Lula en segunda vuelta

Con más del 99% de las mesas escrutadas, el Tribunal Superior Electoral de Brasil informó que el senador Flávio Bolsonaro, de derecha e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, obtuvo el primer lugar en la primera vuelta, con un 47% de los votos. En segundo lugar quedó el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de izquierda, con un 45%. Ambos candidatos pasarán a la segunda vuelta, que se realizará el próximo 25 de octubre.