En este capítulo de Traicionada: Historia de un engaño, Leyla logrará conseguir fotografías de Aras y Asya juntos, y no perderá la oportunidad de chantajear a su esposo para evitar el divorcio.

Por otro lado, Volkan enfrentará a Derin tras descubrir su plan de mantenerlo alejado de Asya a través de mentiras sobre su pasado con Aras.

Mientras tanto, Gönül sacará todo su enojo contra un borracho Haluk que llegó hasta su casa sufriendo las penas de amor producto de la demanda de divorcio.

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