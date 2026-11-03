Colo Colo goleó a Puerto Montt y se mete en semifinales de Copa Chile

Los albos retomaron el duelo suspendido el 6 de octubre y golearon al elenco sureño por 3 a 0 en el Monumental.

Terminó el partido más largo del año. Colo Colo goleó a Deportes Puerto Montt y avanzó a la semifinal de la Copa Chile.

Los albos se impusieron por 3 a o al conjunto sureño, y así cerraron el duelo que comenzó el 6 de octubre pero que fue suspendido en aquella oportunidad por lluvia.





El Cacique retomó este encuentro ganando por la mínima, ya que este lunes, solo se jugó la segunda etapa del match.

Maximiliano Romero marcó los dos goles de la jornada (63′ y 88′) aprovechando dos errores del meta puertomontino que tuvo una jornada para el olvido.

Con este triunfo, Colo Colo se metió en la ronda de los cuatro mejores del torneo, instancia en la que se medirá frente a O’Higgins.