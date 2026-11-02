Del karting a la gloria: La historia de Kimi Antonelli, el campeón más joven de la Fórmula 1

El piloto italiano de Mercedes tuvo un tremendo ascenso desde sus inicios hasta la máxima categoría del automovilismo. Con solamente 20 años, protagonizó una temporada extraordinaria que lo llevó a hacer historia.

Kimi Antonelli instaló su nombre entre los grandes. El italiano fue tercero en el GP de México y se convirtió en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1.

Con solamente 20 años, el piloto de Mercedes aseguró el título de la temporada 2026 a falta de cuatro fechas para el final gracias a su extraordinaria campaña.

De hecho, esta temporada ganó nueve carreras que le permitieron adueñarse del primer puesto, superando a pesos pesados como Max Verstappen y Lewis Hamilton.





Kimi Antonelli, la historia del nuevo campeón de la Fórmula 1

Nacido en Bologna en agosto de 2006, Andrea Kimi Antonelli comenzó a vibrar con el automovilismo desde niño.

Sus inicios fueron en el karting, debutando a los 8 años en una competencia oficial y coronándose campeón en 2020 y 2021 del karting CIK-FIA.

Tras ser incorporado al programa de jóvenes pilotos de Mercedes, pasó por la Fórmula 4, Fórmula Regional y en 2025 llegó su esperado estreno en la Fórmula 1.

En su primera temporada finalizó séptimo, dando el zarpazo esta campaña al convertirse en el campeón más joven en la historia de la competición al superar al alemán Sebastian Vettel.

Por si fuera poco, acabó con una sequía de 73 años sin que un piloto italiano se consagrara en la máxima categoría del automovilismo. El anterior fue Alberto Ascari, quien se quedó con las ediciones de 1952 y 1953.