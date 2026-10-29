29/ 10/ 2026 14:45

Investigan retención de dos personas en una vivienda de Independencia: hay cuatro detenidos

Tres ciudadanos extranjeros y un chileno fueron detenidos en un domicilio en Independencia, luego de denuncias por hechos delictuales que habrían ocurrido en la misma vivienda. El primer caso habría afectado a una persona que fue contactada mediante una aplicación de citas y trasladada hasta el inmueble. El segundo episodio ocurrió durante la noche, cuando una persona que se movilizaba en un scooter eléctrico fue amenazada presuntamente con un arma de fuego y obligada a ingresar a la casa. Las víctimas habrían sido despojadas de sus pertenencias y presionadas para desbloquear sus teléfonos.