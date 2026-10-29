“Es primera vez que tengo ese viaje”: Mariana di Girolamo sobre el poder de Wild Horse Nine

La nueva película del director y guionista Martin McDonagh es una sátira ambientada en los años ’70 y protagonizada por dos agentes de la CIA que se van a vivir a la Isla de Pascua.

El próximo 5 de noviembre se estrena en nuestro país Wild Horse Nine (Caballo Salvaje Nueve), la nueva producción de Martin McDonagh grabada en Chile y en la cual participa Mariana di Girolamo.

En conversación con la periodista de CHV Noticias, Josefina Valdés, la actriz nacional reveló algunos detalles de lo que significó para ella grabar este proyecto ambientado en la previa de la dictadura.

Qué dijo Mariana di Girolamo sobre la nueva película

“Siento el cariño de la gente, el apoyo y eso también me ha dado mucha fuerza a mi, yo estaba muy expectante de poder mostrar esta película en Chile“, comentó Mariana quien rodó la película en Isla de Pascua.

Sobre Caballo Salvaje Nueve, Di Girolamo indicó: “Me parece interesante, único y quiero mostrárselo también a mi familia, a mis amigos y tener las conversaciones que yo se que van a surgir a raíz de la película”.

“Yo creo que hay una genialidad de parte de él (Martin McDonagh) de como escritor, porque recordemos que él escribió esta película, es una ficción, pero es primera vez que yo leo algo y tengo ese viaje, como de me río, me siento culpable por reír, empatizo con estos personajes, estos personajes de la CIA, me emociono, lloro”, agregó Mariana.





“Es un tema que se trata, aunque sea con estos personajes sarcásticos, etc… con mucho respeto, cuidado, y él decidió que este papel lo interpretara una actriz chilena. Yo creo que eso tiene mucho valor y me di cuenta de eso al hacer la difusión de esta película y poder, yo como chilena, poner estos temas sobre la mesa, y creo que al tratar estos temas, mezclarlos con humor, con sarcasmo, hace que esta película quizás sea más digerible, que la gente quiera revisitarla”, agregó.

“Estoy segura que la gente, después de verla, yo ya la he visto cuatro veces, va a querer verla una vez más y quizás también se va a interesar. A mi, por ejemplo, me lo ha pedido John Malkovich, me dijo ‘sabes qué, me gustaría que me mostraras, que me enviaras documentales o películas de lo que pasó en Chile en el ’73, del ’73 al ’90‘. Como que ha generado conversaciones, intriga, la gente quiere saber más de ese periodo de la historia”, aseguró Mariana.

Por su parte, McDonagh fue consultado sobre por qué eligió a nuestro país para grabar la producción, a lo que él respondió: “Creo que es una de las peores cosas que hizo la CIA y es un tema que me interesa desde que era adolescente”.

Respecto a la decisión de incluir a Mariana fue enfático en decir que ella “es brillante (…) la conocí y nos voló la cabeza en la audición (…) una brillante actriz y Mariana tiene todas esas cosas”.

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