Ministro Rabat anunció querella contra diputado Jaime Bassa: Vinculó rebajas de condena a red de pedofilia internacional

El ministro de Justicia aseguró que las declaraciones del diputado eran “lamentables” y argumentó que ponían en juicio su honor y honra personal.

Este jueves, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, anunció que interpondrá una querella en contra del diputado Jaime Bassa (FA) por vincular las rebajas de condena a una red de pedofilia internacional.

Dentro de los beneficiados con la reducción de su pena, existen condenados por violaciones a los derechos humanos y también personas que cometieron delitos sexuales en contra de menores de edad.





Ministro Rabat interpondrá querella tras dichos del diputado Jaime Bassa

“Esta es la forma en la que operan los amigos de Paul Schäfer, los amigos de Epstein, los amigos de Milei. Esto no es un error. Esta es una manifestación más de una red de pedofilia internacional” , dijo el parlamentario.

“La continuidad del ministro de Justicia en su cargo es inaceptable, es absolutamente insostenible. Este señor tiene que renunciar. El Gobierno tiene que responder”, agregó.

La situación generó que una serie de parlamentarios de distintas bancadas informaran que Bassa será denunciado ante la Comisión de Ética por sus dichos.

En ese contexto, el propio ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó que interpondrá una querella, tras calificar las palabras del diputado como “lamentables”.

“Creo que no es entender el rol ni el cargo que cada uno de nosotros desempeñamos dentro precisamente de lo que es la institucionalidad”, señaló el jefe de cartera.

El ministro también argumentó que estas declaraciones ponían en juicio su honor y honra: “Creo que nosotros debemos siempre velar y respetar por la institucionalidad; por lo tanto, he encargado la preparación de un borrador de una querella criminal”, concluyó.