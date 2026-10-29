Gobierno canceló 2 proyectos de corredores de transporte público en Concepción

El Ministerio de Hacienda había instruido no continuar con los contratos y, ahora, el MOP confirmó mediante un decreto la decisión de terminar los procesos de concesión para ambas licitaciones.

El Gobierno oficializó la revocación de las actas de adjucación y puso fin de manera oficial a las concesiones para los dos corredores de transporte público que estaban previstas para el Gran Concepción.

Se trata de los proyectos “Corredor Transporte Público Ruta 160” y la “Concesión Corredores de Transporte Público Ruta 150 y Autopista Concepción – Talcahuano, Tramo II”.

Según informó Diario Concepción, aunque ambas licitaciones se habían lanzado en 2024 con adjudicaciones preliminares a favor del Consorcio Electro Cointer II, estas fueron suspendidas por motivos presupuestarios.





Mediante un oficio emitido a fines de julio de este año por el ministerio de Hacienda, se comunicó al MOP la decisión de no continuar con los contratos y ahora se ratificó la decisión con la caducación de los procesos de concesión.

Los argumentos, plantean los documentos, obedece a “presiones adicionales sobre el gasto de mediano plazo” que en las condiciones actuales “no serían posible absorber”, esto, en alusión a los subsidios a la construcción como a la operación de los corredores.

El proyecto original, explicó el medio, pretendía que un consorcio privado consiguiera el financiamiento para cubrir la inversión. El Estado, por su parte, se comprometía a devolver ese capital de forma diferida a través de cuotas semestrales durante un plazo de 25 años.